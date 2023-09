Napastnik zgłasza akces do powrotu do kadry. “Zawszę jestem gotowy”

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa zgłasza akces do gotowości do powrotu do reprezentacji Polski

Napastnik mówi, że zawsze jest gotowy na powołanie

Wybór nowego selekcjonera może pomóc 27-latkowi w walce o grę w kadrze

Gotowy, ale czy potrzebny?

Adam Buksa swego czasu miał dobre notowania zarówno w reprezentacji Polski, jak i swoim klubie. Dobra postawa w New England Revolution pozwoliła na powrót do Europy. Jednak w RC Lens napastnikowi nie udało się przebić na stałe do pierwszego składu. Jednym z powodów były oczywiście liczne kontuzje, które trawiły 27-latka. Teraz Polak ma jednak wrócić do dobrej formy z zespole Antalyaspor, gdzie w trzech meczach zdobył dwie bramki. To powoduje, że być może nowy selekcjoner weźmie go pod uwagę przy powołaniach.

– Zawsze patrzę na powołania i zawsze jestem gotowy. W tym tygodniu poznamy nazwisko selekcjonera, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Mam nadzieję, że dobrym. Trochę się już nacierpieliśmy – mówi na antenie “Kanału Sportowego” Adam Buksa.

