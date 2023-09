Trzej kandydaci w grze o posadę. “Kulesza wziął udział w czterogodzinnym spotkaniu”

fot. PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Ogólnonarodowa dyskusja w sprawie nowego selekcjonera reprezentacji Polski trwa

Weszlo.com przekazało wieści na temat spotkania prezesa PZPN z Markiem Papszunem

Rozmowy z udziałem szefa polskiej piłki i byłego trenera Rakowa Częstochowa miała trwać cztery godziny

Kulesza aktywny w trakcie procesu rekrutacji

Reprezentacja Polski do październikowych spotkań eliminacji do Euro 2024 przystąpi z nowym selekcjonerem na ławce. Biało-czerwoni zmierzą się z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Nie brakuje głosów, że polską drużynę w tych spotkaniach poprowadzi Marek Papszun. Tymczasem ciekawe wieści wyciekły do mediów.

Weszlo.com przedstawiło szczegółowe informacje na temat spotkania prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z byłym opiekunem Rakowa Częstochowa. Wynika z nich, że do spotkania doszło w hotelu Atlanta w Jeżewo Stare, znajdującym się 30 km przed Białymstokiem. Rozmowa między sternikiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i trenerem miała trwać cztery godziny.

Papszun poruszył kilka wątków. Oprócz tego, jakie ma pomysły taktyczne i nieoczywiste rozwiązania dotyczące powołań, podzielił się również swoimi planami dotyczącymi budowania sztabu szkoleniowego. 49-latek jest zdecydowany na to, aby jego asystentem został Łukasz Piszczek, który od marca tego roku jest szkoleniowcem LKS-u Goczałkowice, występującego w III Lidze. W kontekście reszty członków sztabu szkoleniowego, to Papszun jest gotowy na ustępstwa.

