Znamy finalistów igrzysk olimpijskich. Przed nami starcie tytanów

Francja zmierzy się z Hiszpanią w finale IO 2024

Olimpijski turniej piłki nożnej mężczyzn wkroczył już w decydującą fazę. W poniedziałkowy wieczór byliśmy świadkami dwóch spotkań półfinałowych, w których zgodnie z przewidywaniami triumfowali faworyci. Nie były to jednak jednostronne pojedynki.

W pierwszym meczu Hiszpania zmierzyła się z Marokiem i choć zaczęło się od niespodziewanego prowadzenia zespołu z Afryki po tym, jak w 37. minucie rzut karny wykorzystał Soufiane Rahimi, to La Furia Roja odwróciła losy tej rywalizacji.

Najpierw, w 66. minucie, wyrównał pomocnik na co dzień występujący w Barcelonie – Fermin Lopez, a później, w 85. minucie, zwycięskiego gola strzelił Juanlu Sanchez, który tym samym ustalił rezultat dzisiejszej potyczki na 2:1 dla Hiszpanów.

Jeszcze więcej działo się w drugim półfinale, gdzie Francja podejmowała Egipt. W tym starciu byliśmy o krok od sensacji, ponieważ w 62. minucie za sprawą trafienia Mahmouda Sabera to Faraonowie otworzyli wynik spotkania. Gospodarze doprowadzili do remisu dopiero w 83. minucie, gdy bramkę zdobył Jean-Philippe Mateta.

To oznaczało, że czekała nas dogrywka, a w niej Trójkolorowi nie dali szans Egipcjanom. Do siatki ponownie trafił Jean-Philippe Mateta (99. minuta), a swojego gola strzelił również Michael Olise (108. minuta). Zatem końcowy rezultat to 3:1 dla ekipy Thierry’ego Henry’ego.

W finale igrzysk olimpijskich zobaczymy więc starcie tytanów między Francją a Hiszpanią, natomiast o trzecie miejsce na imprezie zagrają Egipt oraz Maroko. Spotkanie finałowe odbędzie się w najbliższy piątek, 9 sierpnia o godzinie 18:00.

Warto dodać, że w turnieju olimpijskim piłki nożnej mężczyzn występują zawodnicy poniżej 23. roku życia, z tym że każda drużyna może wystawić trzech piłkarzy w dowolnym wieku.