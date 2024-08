Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa znowu błysnął. Ładny gol w lidze duńskiej

FC Midtjylland w sobotę wieczorem podejmował na własnym stadionie Aalborg w spotkaniu 3. kolejki duńskiej Superligi. Gospodarze objęli prowadzenie w 44. minucie za sprawą bramki Adama Buksy, który notuje świetny start w nowym klubie. Środkowy napastnik tuż przed polem karnym przyjął piłkę swoją lepszą lewą nogą i uderzył nie do obrony. W 77. minucie na 2:0 podwyższył Ola Brynhildsen i takim wynikiem zakończył się dzisiejszy mecz.

Przypomnijmy, że siedemnastokrotny reprezentant Polski przywdziewa koszulkę duńskiego zespołu od połowy lipca, gdy przeniósł się na MCH Arenę za 4 miliony euro z RC Lens. 28-letni snajper dotychczas w trykocie drużyny Wilków rozegrał 4 spotkania i 2 razy wpisał się na listę strzelców. Były zawodnik Pogoni Szczecin trafił do siatki również w starciu z Aarhus GF (1:1), natomiast nie wpisał się do protokołu meczowego w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Adam Buksa w poprzednim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w tureckim Antalyasporze, gdzie prezentował się z bardzo dobrej strony. Mierzący 191 centymetrów wzrostu atakujący dla tej ekipy zagrał w 35 spotkaniach, strzelił 16 goli oraz zaliczył 2 asysty.

FC Midtjylland po trzech kolejkach ma na swoim koncie 5 punktów i zajmuje 3. miejsce w ligowej tabeli. Wyżej są FC Kopenhaga oraz Randers FC, które mogą pochwalić się sześcioma oczkami. Te zespoły rozegrały jednak jedno spotkanie mniej.