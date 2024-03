Fernando Santos powoli żegna się z posadą? Nowe wieści z Turcji

Fernando Santos przejął Besiktas na początku stycznia. Według doniesień z Turcji, trudno zakładać, by przygoda Portugalczyka z tym klubem dotrwała do trzech miesięcy.

IMAGO / Middle East Images Na zdjęciu: Fernando Santos

Fernando Santos od początku 2024 roku trenuje Besiktas

Wyniki tureckiej drużyny są jednak dalekie od zadowalających

Według tamtejszych źródeł, klub szuka już następcy byłego selekcjonera reprezentacji Polski

Santos nie sprawdził się w drugiej pracy z rzędu

Wszyscy pamiętamy, jak wyglądała kadencja Fernando Santosa w reprezentacji Polski. Nieco ponad rok temu Cezary Kulesza zatrudniał go jako wielką nadzieję na poprawę losów drużyny. Skończyło się na tym, że były mistrz Europy doprowadził do fatalnej sytuacji Biało-czerwonych. Nie zdołał jej uratować Michał Probierz, przez co kadra w przyszłym tygodniu rozpocznie zmagania w barażach.

Santos przez cztery miesiące odpoczywał. Na początku stycznia przyjął jednak posadę w Besiktasu. Jego zespół w minioną sobotę przegrał jednak trzeci ligowy mecz z rzędu – tym razem z Antalyasporem (1:2). Według Sercana Dikme, klub poszukuje już nowego szkoleniowca. “Mam nadzieję, że odejście Santosa nie okaże się wielkim obciążeniem dla Besiktasu” – dodał.

Ekipa ze Stambułu zajmuje zaledwie czwartą lokatę w Sueper Lig, ze stratą aż 32 punktów do liderującego Galatasaray. Na powierzchni Portugalczyka utrzymuje tylko Puchar Turcji, w którym jego Besiktas dotarł już do półfinału. Wydaje się jednak, że dni 69-latka nad Bosforem są policzone.

