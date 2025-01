LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar zarobił ponad 100 milionów euro. Zagrał dwa mecze

Neymar po odejściu z PSG i przenosinach do Al-Hilal zanotował ogromny regres, a główny wpływ miała na to poważna kontuzja. Przypomnijmy, że w październiku 2023 roku Brazylijczyk zerwał więzadła krzyżowe, przez co pauzował przez kilkanaście miesięcy.

Nie tak dawno gwiazdor wrócił do gry. Pojawił się na boisku w październiku i listopadzie, notując łącznie 42 minuty w dwóch meczach Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Szybko się okazało, że powrót mógł nastąpić przedwcześnie, bo po krótkim czasie Neymar doznał urazu uda, który wykluczył go z treningów na kilka tygodni.

W ten sposób Neymar zakończył poprzedni rok z dwoma marginalnymi występami na koncie. Okazuje się, że to absolutnie nie zaszkodziło portfelowi Brazylijczyka, który został wypełniony gigantyczną sumą. Jak wylicza serwis Foot Mercato, Al-Hilal wypłaciło napastnikowi pensję w wysokości 101 milionów euro.

Zarobki Neymara w 2024 roku

101 milionów euro na rok,

około 277 tys. euro na dzień,

około 11,5 tys. euro na godzinę,

około 192 euro na minutę.

Warto również sprawdzić, ile Al-Hilal zapłaciło gwiazdorowi za jedną minutę na boisku. Kwota jest szokująca, bo Neymar inkasował średnio 2,4 miliona euro za 60 sekund gry.

Sprawdź także: Barcelona odbyła rozmowy. Wyborny napastnik może zastąpić Lewandowskiego