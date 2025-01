Barcelona odbyła rozmowy. Wyborny napastnik może zastąpić Lewandowskiego

Joan Gosa / PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco i Robert Lewandowski

Barcelona po rozmowach. Gyokeres możliwym następcą Lewandowskiego

Barcelona intensywnie pracuje nad możliwością wzmocnienia swojej ofensywy i szuka potencjalnych kandydatów, którzy mogliby w przyszłości zastąpić Roberta Lewandowskiego. Jak się okazuje, Duma Katalonii już w listopadzie nawiązała kontakt z przedstawicielami Sportingu CP, by omówić możliwy transfer Viktora Gyokeresa.

Władze klubu z Camp Nou zdają sobie sprawę, że Lewandowski niebawem skończy 37 lat, co stawia pod znakiem zapytania jego dalsze występy na najwyższym poziomie. Choć polski napastnik ma klauzulę automatycznego przedłużenia kontraktu do 2026 roku, to Barcelona zaczyna przygotowywać się na nieuniknione zmiany, które mogą być konieczne w niedalekiej przyszłości.

Sporting CP wycenił Viktora Gyokeresa na kwotę między 70 a 75 milionów euro. Jednak do transferu może dojść dopiero latem, co wynika z obopólnej zgody klubu oraz Szweda. Ponoć sam napastnik pozytywnie zapatruje się na przenosiny do Hiszpanii, nawet pomimo dużego zainteresowania ze strony Manchesteru United oraz Bayernu Monachium.

Pomimo wielu zainteresowanych Barcelona pozostaje w optymistycznym nastroju ze względu na dobre relacje Deco z portugalskimi klubami. Jednak należy pamiętać, że dalsze losy negocjacji ze Sportingiem CP na pewno będą uzależnione od finansów Blaugrany.