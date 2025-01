Neymar zostanie zawodnikiem Santosu. Brazylijczyk dołączy do klubu, w którym się wychował. Wiemy, z jakim numerem zagra 32-latek.

Neymar z legendarnym numerem

Neymar rozwiązał kontrakt z Al-Hilal i stał się wolnym zawodnikiem. Od dłuższego czasu znamy nowy klub 128-krotnego reprezentanta Brazylii. 32-latek zostanie piłkarzem Santosu, a więc ekipy, w której stawiał pierwsze kroki i z której trafił do Barcelony. Wychowanek Alvinegro ma podpisać półroczny kontrakt, ważny do końca trwającego sezonu. Po jego wygaśnięciu były piłkarz Paris Saint-Germain ma wrócić do Europy.

Z jakim numerem zagra Neymar? Brazylijskie media zdradzają, że jednokrotny zdobywca Ligi Mistrzów uhonoruje legendę światowego futbolu, a także Canarinhos i Santosu. 32-latek, tak jak Pele, będzie występował z “dziesiątką” na koszulce, o czym informuje UOL. Podczas pierwszej przygody z klubem z Estádio Urbano Caldeira na plecach napastnika widniała “jedenastka”.

Neymar w barwach Santosu rozegrał aż 225 spotkań, w których strzelił 136 goli i zanotował 64 asysty. W sezonie 2010/11 wraz z ekipą Peixe sięgnął po Copa Libertadores. W pierwszym meczu finału z Penarolem padł bezbramkowy remis, natomiast w drugim po golach Neymar i Danilo triumfowali Brazylijczycy.

Prezentacja nowej-starej gwiazdy Santosu powinna odbyć się w ciągu kilku najbliższych dni.