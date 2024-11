Neymar uspokoił kibiców po kolejnym urazie

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar: mam nadzieję, że to nic poważnego

Al-Hilal wygrało z Esteghlal FC (3:0) w meczu 4. kolejki Azjatyckiej Ligi Mistrzów, a bohaterem spotkania został Aleksandar Mitrović, który zdobył hat-tricka. Neymar wszedł na boisko w 58. minucie, ale już w 87. musiał opuścić murawę z powodu urazu.

Brazylijski gwiazdor w październiku wrócił na boisko po tym, jak zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Jego przerwa trwała aż 369 dni. Napastnik zgłosił niepokojący skurcz podczas ostatniego meczu, wyrażając nadzieję, że uraz nie okaże się poważny.

– Czułem skurcz, ale bardzo silny! Zrobię badania i mam nadzieję, że to nic poważnego – przekazał Neymar. Piłkarz przypomniał także, że lekarze uprzedzali go o konieczności ostrożności po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, podkreślając, że jego organizm potrzebuje czasu na adaptację do warunków meczowych.

– To normalne, że tak się dzieje po roku przerwy – dodał. Były zawodnik Barcelony trafił do klubu z Arabii Saudyjskiej w sierpniu 2023 roku. Jego kariera na Bliskim Wschodzie jednak nie przebiega zgodnie z planem.

Co ciekawe, wiceprezes Santosu niedawno ujawnił, że prowadzone są zaawansowane z Neymarem. 128-krotny reprezentant Brazylii mógłby zasilić klub latem 2025 roku.