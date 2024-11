Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar wyląduje w 2025 roku w Santosie?

W ubiegłym roku Neymar doznał poważnej kontuzji, zrywając więzadła krzyżowe w kolanie podczas występów w barwach Al-Hilal. Po długiej przerwie, która trwała aż 369 dni, Brazylijczyk powrócił na boisko w październiku, biorąc udział w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W trzech ostatnich spotkaniach swojego zespołu z Arabii Saudyjskiej nie znalazł się w kadrze meczowej, co budzi pytania o jego formę i przyszłość.

Wiceprezydent Santosu zdradził. że prowadzone są zaawansowane rozmowy z Neymarem. Jego zdaniem, brazylijski napastnik powinien dołączyć do zespołu w czerwcu 2025 roku. – Neymar dotrze do Santosu w czerwcu przyszłego roku. To są intensywne negocjacje. On wróci – powiedział Nico Osvaldo, podkreślając entuzjazm związany z potencjalnym powrotem zawodnika do klubu.

Neymar jest wychowankiem Santosu, dla którego zdobył aż 136 goli w 225 meczach. W 2013 roku przeprowadził się do Barcelony, z którą sięgnął między innymi po dwa mistrzostwa Hiszpanii i Ligę Mistrzów w sezonie 2014/15.

W 2017 roku Duma Katalonii sprzedała 128-krotnego reprezentanta Brazylii do Paris Saint-Germain za rekordowe 222 miliony euro. W sierpniu 2023 roku Neymar zdecydował się na przenosiny na Bliski Wschód. Santos w tym roku wywalczył awans do brazylijskiej Serie A z pierwszego miejsca.