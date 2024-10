Michniewicz stracił pracę w FAR Rabat. Oto prawdziwy powód zwolnienia

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Nie poszło o wyniki, Michniewicz nie dogadywał się z zarządem FAR Rabat

Czesław Michniewicz po raz drugi z rzędu został zwolniony z zagranicznego klubu. Były selekcjoner reprezentacji Polski w roli trenera FAR Rabat pracował zaledwie dwa miesiące. 15 października oficjalnie został zwolniony z funkcji szkoleniowca marokańskiego zespołu.

Początkowo można było myśleć, że utrata pracy ma związek z kiepskimi wynikami drużyny. FAR Rabat po udanej inauguracji sezonu nagle straciło rozpęd i zanotowało serię pięciu spotkań bez zwycięstwa. Takie wyniki nie przystawały drużynie, która w poprzedniej kampanii zakończyła rozgrywki ligowe na 2. miejscu. Jak się jednak okazuje, zwolnienie Michniewicza nie miało nic wspólnego z wynikami. Według portalu mountakhab.net rozstanie było spowodowane kiepskimi relacjami z zarządem klubu.

– Prawdziwą przyczyną zwolnienia Michniewicza są różnice zdań między Michniewiczem a szefostwem klubu. Niektóre wypowiedzi trenera, czasem odbierane jako prowokacje, nie pomogły mu – pisze serwis mountakhab.net, cytowany przez portal WP Sportowe Fakty.

Michniewicz zostawił FAR Rabat na 4. miejscu w lidze z dorobkiem 8 punktów. Strata do lidera, czyli zespołu Tanger wynosi zaledwie jedno oczko. Co więcej, pod wodzą Polaka zespół wywalczył awans do afrykańskiej Ligi Mistrzów. 54-latek prowadził drużynę w 9 meczach, a jego bilans to 4 zwycięstwa, 3 remisy i 2 porażki.