DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Joan Garcia w kręgu zainteresowań FC Barcelony

FC Barcelona we wrześniu podczas meczu z Villarrealem otrzymała potężny cios na resztę sezonu. Kontuzji doznał Marc-Andre ter Stegen, czyli podstawowy bramkarz, a także kapitan drużyny. Szybko okazało się, że 32-latek będzie wyłączony z gry na wiele miesięcy, bowiem zerwał więzadła krzyżowe. Władze klubu zdecydowały się więc na awaryjny transfer nowego golkipera, którym został Wojciech Szczęsny.

Były reprezentant Polski to jednak opcja tylko i wyłącznie tymczasowa. Szczęsny podpisał kontrakt z Barceloną do końca sezonu 2024/2025 i mało wskazuje na to, aby związał się z Dumą Katalonii na dłużej. Dlatego Joan Laporta oraz Deco poszukują bramkarza, który od następnego sezonu będzie w stanie nie tylko rywalizować z ter Stegenem, ale również w niedalekiej przyszłości zastąpić Niemca.

Nowe informacje ws. poszukiwań golkipera przez Barcelonę przekazał Ekrem Konur. Według dziennikarza pod obserwacją skautów Katalończyków znalazł się Joan Garcia, czyli obecny bramkarz Espanyolu. W przeszłości 23-latek przymierzany był do zagranicznego transferu, bowiem bardzo blisko było porozumienia na linii Garcia – Espanyol – Arsenal. Mistrz Olimpijski z Paryża miał zastąpić w Londynie odchodzącego z klubu Aarona Ramsdale’a.

W tym sezonie Joan Garcia rozegrał 9 spotkań w lidze, w których stracił 13 bramek i zaliczył jedno czyste konto.