Michniewicz na wylocie z FAR Rabat. Klub wybrał jego następcę

Czesław Michniewicz od czterech spotkań nie wygrał meczu w roli trenera FAR Rabat. Według portalu KoraMaroc polski szkoleniowiec w najbliższych dniach może zostać zwolniony.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Far Rabat rozmawia z Sebastienem Desabre, Michniewicz blisko zwolnienia

Czesław Michniewicz po dziewięciu miesiącach od zwolnienia z Abha Club zdecydował się na powrót do zawodu. W lipcu bieżącego roku podpisał kontrakt z czołowym klubem w Maroku, czyli FAR Rabat. Drużyna ze stolicy to trzynastokrotny mistrz kraju, który ostatni raz świętował triumf w lidze Botola Pro w 2023 roku. Natomiast poprzednie rozgrywki zakończyli na 2. miejscu w tabeli.

Początek przygody byłego selekcjonera reprezentacji Polski w marokańskim klubie można było uznać za udany. Pod wodzą 54-latka FAR Rabat awansował do fazy grupowej afrykańskiej Ligi Mistrzów. W dwumeczu jego zespół pokonał Al-Merreikh.

Powodów do niepokoju nie było również po dwóch pierwszych meczach w lidze, gdzie FAR Rabat zdobył komplet sześciu punktów i strzelił aż dziewięć bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Problemy rozpoczęły się natomiast od spotkania z Berkane, które ekipa Michniewicza zremisowała (1:1). Od tego czasu polski szkoleniowiec notuje serię czterech spotkań bez zwycięstwa. W ostatnim meczu w ramach Excellence Cup, czyli pucharu kraju Rabat przegrał z niżej notowanym Agadir (0:2).

Czesław Michniewicz 🇵🇱 blisko zwolnienia z FAR Rabat 🇲🇦



Jak podaje @AtKoraMaroc, klub prowadzi zaawansowane rozmowy z selekcjonerem DR Konga, Sébastienem Desabre. pic.twitter.com/MB8Yr2rUwF — Afrykański Futbol (@AfrykanskiF) October 11, 2024

Kiepskie występy w lidze oraz pucharze kraju wyraźnie wpłynęły na stabilność posady Czesława Michniewicza. Jak poinformował portal Afrykański Futbol na portalu X, powołując się na doniesienia portalu KoraMaroc klub ze stolicy Maroka jest blisko podjęcia decyzji o zwolnieniu byłego selekcjonera biało-czerwonych. Co więcej, FAR Rabat prowadzi już rozmowy z następcą Polaka. Nowym szkoleniowcem drużyny miałby zostać obecny selekcjoner DR Konga, Sebastien Desabre.