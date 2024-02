PressFocus Na zdjęciu: Leo Messi

Leo Messi strzelił pierwszą bramkę w nowym sezonie MLS

Inter Miami zremisował 1:1 z Los Angeles Galaxy

Asystą przy trafieniu Argentyńczyka popisał się Jordi Alba

Inter Miami jak FC Barcelona, Messi z Albą czarowali na boisku

Inter Miami w tym sezonie przez wielu ekspertów znajduje się w gronie kandydatów do walki o zwycięstwo w lidze MLS. Drużyna Davida Beckhama nie próżnowała na rynku transferowym, a zespół na początku roku wzmocnił m.in. Luis Suarez. Urugwajczyk do spółki z Messim oraz resztą starych znajomych z FC Barcelony ma poprowadzić Inter do sukcesu.

W drugim meczu sezonu udali się do Los Angeles na wyjazdowe spotkanie z tamtejszym zespołem. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 1:1, a cenny punkt podopiecznym Gerardo Martino zapewnił duet Messi – Alba. Wspomniana dwójka przeprowadziła akcję jak za czasów gry w FC Barcelonie. Obaj piłkarze wymienili ze sobą kilka podań, a finalnie piłkę do siatki w 92 minucie meczu skierował Leo Messi.

Messi 🔗 Alba



WHAT A GOAL! pic.twitter.com/LuYpsiAb2X — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2024

Dla Argentyńczyka było to pierwsze trafienie w tym sezonie w rozgrywkach MLS. Łącznie od momentu gry dołączył do Interu Miami, rozegrał 15 spotkań, w których strzelił 11 bramek i zaliczył 6 asyst.