Grzegorz Krychowiak po wypożyczeniu do AEK Ateny musiał wrócić do rosyjskiego Krasnodaru, w którym obecnie przebywa. Media informowały, że pomocnikiem zainteresowanych jest wiele klubów. Najnowsze słowa jego agenta rzucają jednak cień wątpliwości odnośnie jego transferu z FK Krasnodara.

Grzegorz Krychowiak ostatnie pół sezonu spędził na wypożyczeniu w AEK Ateny

Polak wrócił po nim do rosyjskiego Krasnodaru, ale postara się o transfer do innego zespołu

Kontrowersje wzbudziła wypowiedź jego agenta, który zapowiedział pozostanie Polaka w Rosji

Krychowiak jednak bliski zostania w Krasnodarze?

W ostatnich tygodniach ogromne kontrowersje wywołała decyzja Macieja Rybusa o transferze do Spartaka Moskwa, a co za tym idzie, pozostaniu w Rosji. Z powodu nacisków opinii publicznej, a także trudnej sytuacji politycznej Czesław Michniewicz zdecydował się odsunąć go od reprezentacji Polski. Poza Rybusem w rosyjskich klubach grają wciąż Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański, których agenci starają się znaleźć im nowe zespoły.

Ostatnia wypowiedź agenta Krychowiaka wzbudziła jednak ogromne zaskoczenie w Polsce. W rozmowie z rosyjskim portalem Metaratings.ru zapytany o potencjalne rozwiazanie kontraktu Polaka z Krasnodarem, zaprzeczył.

– Nie, to nie prawda. Grzegorz pozostaje w Krasnodarze – stwierdził.

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Krychowiak ma oferty m.in. z Galatasaray, Malmoe FF, czy Herty Berlin. Ewentualne pozostanie pomocnika w Rosji wzbudziłoby spore kontrowersje odnośnie jego przyszłości w kadrze. W takiej sytuacji logiczne wydaje się odsunięcie go od reprezentacji Polski, podobnie jak Macieja Rybusa.

