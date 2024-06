Jose Mourinho dzisiejszego wieczoru zostanie zaprezentowany jako nowy trener Fenerbahce Stambuł. Kandydat na prezesa tureckiego klubu wyjawił plany popularnego The Special One.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Paulo Dybala i Romelu Lukaku łączeni z Fenerbahce Stambuł

Jose Mourinho po półrocznej przerwie wraca na ławkę trenerską – portugalski szkoleniowiec przejmie stery nad Fenerbahce Stambuł. Żółte Kanarki oficjalnie potwierdziły już zatrudnienie 61-latka, który dzisiejszego wieczoru podpisze dwuletni kontrakt i zostanie zaprezentowany. W mediach pojawiają się już nazwiska słynnych piłkarzy, którzy mieliby dołączyć do zespołu prowadzonego przez popularnego The Special One.

Czy Fenerbahce pod wodzą Mourinho wygra mistrzostwo Turcji? Tak 0% Nie 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Ciekawe informacje ujawnił kandydat na nowego prezesa Fenerbahce Stambuł – Aziz Yildirim – według którego możliwe są transfery takich gwiazd jak Paulo Dybala czy Romelu Lukaku. Portugalski trener bardzo dobrze zna obu graczy z czasów prowadzenia Romy. Co ciekawe, argentyński pomocnik jest do wzięcia za 12 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odstępnego w kontrakcie z Giallorossimi.

– Jose Mourinho do Fenerbahce Stambuł chce sprowadzić Romelu Lukaku. Wśród jego żądań pojawia się również Paulo Dybala. Kolejne nazwiska to Talisca oraz Alexander Sorloth. Powinno udać się pozyskać jednego lub dwóch z tych zawodników. Zajmiemy się tym, gdy tylko obejmę stanowisko – powiedział Aziz Yildirim, czyli kandydat na nowego prezydenta Fenerbahce Stambuł, cytowany przez włoski portal “RomaPress.net”.

Co do Romelu Lukaku, to ostatnio przebywał on w Romie na zasadzie wypożyczenia z Chelsea, która podobno nie sprzeda belgijskiego napastnika za mniej niż 38 milionów funtów.