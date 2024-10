UK Sports Pics Ltd / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Klimala strzela w pucharach

Z Hapoelu Beer Szewa do Śląska Wrocław, a ze Śląska do Standardu Liege – taką drogę w krótkim czasie miał przebyć Patryk Klimala. Jednak przeprowadzka do Belgii ostatecznie nie doszła do skutku, a napastnikowi pozostało poszukiwanie nowego klubu. We Wrocławiu był spalony – jego dyspozycja mocno odbiegała nawet od ekstraklasowych standardów.

Agenci 26-latka zdołali znaleźć mu klub poza granicami Polski. Klimala został wypożyczony do Sydney FC. Ekipa The Sky Blues po zakończeniu czasowego transferu (umowa obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku) może wykupić byłego młodzieżowego reprezentanta Biało-Czerwonych. Czy Australijczycy postanowią wykorzystać tę opcję? Jeżeli napastnik będzie prezentował się tak, jak dzisiaj, to wiele na to wskazuje.

Klimala popisał się dubletem w spotkaniu z drużyną Kaya w 2. kolejce AFC Champions League 2 (drugie co do ważności rozgrywki pucharowe w Azji). Ekipa z Sydney wygrała 4:1, a przy trafieniach Polaka asystowali Douglas Costa, była gwiazda Bayernu Monachium i Juventusu, a także Anas Ouahim. Dla Australijczyków było to drugie zwycięstwo – w pierwszej serii gier pokonali 5:0 Eastern AA z Hong Kongu. W tym meczu Klimala zapisał asystę i… zmarnował rzut karny.