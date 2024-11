Klimala odzyskał skuteczność w australijskim klubie

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Patryk Klimala

Patryk Klimala z kolejnym golem i asystą dla Sydney FC

Patryk Klimala, po niezbyt udanym okresie w Śląsku Wrocław, zdecydował się na zmianę otoczenia i spróbował swoich sił w Australii. 26-letni napastnik został wypożyczony do Sydney FC, a jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Przeprowadzka do australijskiego klubu okazała się strzałem w dziesiątkę, ponieważ w ostatnich tygodniach zaczął regularnie trafiać do siatki.

W ubiegłym tygodniu Klimala wpisał się na listę strzleców w ligowych derbach Sydney. Dzisiaj znów pokazał swoją wartość w barwach Sydney FC. Były gracz Jagiellonii Białystok zdobył bramkę i zaliczył asystę, prowadząc swoją drużynę do przekonującego triumfu nad Eastern FC (4:1). Klimala podwyższył wynik na 2:0 w 17. minucie. W doliczonym czasie gry zanotował asystę przy trafieniu Anasa Ouahima, który skompletował hat-tricka.

Klimala przebywał na boisku do 82. minuty. Odkąd dołączył do Sydney FC, zdobył już sześć bramek. Sam piłkarz potwierdza, że decyzja o transferze była dla niego właściwym krokiem. Obecnie jego drużyna zajmuje 6. miejsce w tabeli A-League, a w fazie grupowej Azjatyckiej Ligi Mistrzów plasuje się na 2. pozycji.