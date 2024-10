Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Gustafsson wróci do Europy? Ten klub chciałby go mieć u siebie

Jens Gustafsson, który kilka miesięcy temu zakończył ponad dwuletnią pracę w Pogoni Szczecin, od końca sierpnia pełni funkcję trenera drużyny Al-Fateh. Szwed zdecydował się na przyjęcie lukratywnej oferty i podjęcie wyzwania rywalizacji w lidze z największymi zespołami i gwiazdami. Jak dotąd jednak wyniki zespołu pod jego wodzą są rozczarowujące.

Al-Fateh, które od kilku miesięcy prowadzi ma na swoim koncie tylko jedno ligowe zwycięstwo i aż pięć porażek. To przekłada się na fatalną ligową pozycję i słabnące poparcie do szkoleniowca przez władze klubu. Do tego dochodzi odpadnięcie z pucharu krajowego. Wiele wskazuje, że najbliższe mecze, a być może już starcie z Al-Kholood będzie decydujące ws. jego zwolnienia. Jeśli tak by się stało, to “Sportbladet” przekazuje zaskakujące informacje.

Według ich doniesień, Jens Gustafsson mógłby wrócić do kraju i poprowadzić jeden z zespołów tamtejszej ekstraklasy. Były trener Pogoni Szczecin jest bowiem – zgodnie z informacjami tego medium – wymarzonym kandydatem władz Djurgarden i to właśnie on w razie zwolnienia się miejsca na trenerskiej ławce mógłby wskoczyć na pozycję szkoleniowca klubu ze stolicy Szwecji.

