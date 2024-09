Ibrahimović związał się z polską marką. Niespodziewany ruch

Zlatan Ibrahimović to były piłkarz, którego kojarzą kibice z całego świata. Jak się okazuje, Szwed został globalnym ambasadorem polskiej marki XTB.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović globalnym ambasadorem polskiej marki

Zlatan Ibrahimović jest uznawany za jednego z najlepszych napastników XXI wieku. Szwed podczas swojej długiej kariery reprezentował barwy wielu czołowych klubów, a w tym m.in. Barcelony, Interu, Milanu, PSG i Manchesteru United. Doskonały strzelec słynie przede wszystkim z niesamowitej charyzmy, która pomagała mu w odnoszeniu sukcesów praktycznie w każdym miejscu, w jakim się pojawił.

Popularny “Ibra” zakończył karierę w 2023 roku, ale wcale nie rozstał się z futbolem. Momentalnie objął funkcję doradcy zarządu Milanu i pomaga klubowi w podejmowaniu decyzji transferowych. Oprócz tego jest współwłaścicielem szwedzkiego Hammarby IF.

Jednak nie samą piłką człowiek żyje. Okazuje się, że Zlatan Ibrahimović ma aspiracje biznesowe i zdecydował się na poważne przedsięwzięcie. Polska firma XTB przekazała, że Szwed został globalnym ambasadorem marki.

– Sukces w sporcie i inwestowaniu zależy od pewności siebie, dyscypliny i nieustępliwości, dlatego zdecydowałem się na współpracę – powiedział Zlatan.

Byłemu piłkarzowi na pewno nie można odmówić osiągnięć, co czyni go doskonałą osobą do roli ambasadora. Zlatan Ibrahimović w trakcie kariery zdobył łącznie 496 bramek, sięgając po koronę króla strzelców w rozgrywkach Serie A oraz Ligue 1.

