Ibrahimović komentuje hitowy transfer Milanu. “To trudna operacja”

Marcus Rashford jest łączony z opuszczeniem Manchesteru United i transferem do Milanu. W tej kwestii przed meczem z Calgiari wypowiedział się Zlatan Ibrahimović.

Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Ibrahimović pewny: każdy chce tutaj grać

AC Milan w 20. kolejce Serie A podejmował Cagliari. Dla Rossonerich to trzeci mecz pod wodzą nowego szkoleniowca – Sergio Conceicao ma za sobą zwycięstwa z Juventusem i Interem. Triumf w pojedynku z derbowym rywalem doprowadził do wywalczenia Superpucharu Włoch. Ekipa z czerwonej części Mediolanu powoli odzyskuje blask i chce zakończyć sezon w czołowej czwórce. Pomóc w tym mają transfery.

Jednym z piłkarzy łączonych z San Siro jest Marcus Rashford. Na temat pozyskania Anglika wypowiedział się Zlatan Ibrahimović, który rozmawiał ze Sky Sport przed sobotnim pojedynkiem:

– Znam Rashforda bardzo dobrze. Grałem z nim, gdy był młody. Teraz jest mężczyzną i potwierdził, że jest świetnym piłkarzem. Jest zawodnikiem Manchesteru United. Nie wiem, czy naprawdę trzeba go przekonywać, każdy chce grać dla Milanu. To trudna operacja, jeszcze z nim nie rozmawialiśmy. Zobaczymy, czy z faktycznie usiądziemy z nim do rozmów – stwierdził legendarny Szwed.

Marcus Rashford w tym okienku może opuścić Manchester United. Anglikiem interesują się przede wszystkim dwa kluby – AC Milan i FC Barcelona. Włodarze i sztab szkoleniowy Czerwonych Diabłów nie zamierzają zatrzymywać 27-latka na siłę i chętnie usiądą do negocjacji z każdym, kto złoży satysfakcjonującą ofertę.