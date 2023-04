Pressfocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Fortuna Dueseldorf wygrała w lidze 3:2

Przy jednej z bramek udział miał Dawid Kownacki

Polak zapisał na swoim koncie asystę

Kownacki z asystą w 2. Bundeslidze

Dawid Kownacki rozgrywa kapitalny sezon na zapleczu Bundesligi. Polski napastnik walnie przyczynia się do tego, że Fortuna Dueseldorf wciąż może marzyć o baraż pozwalających walczyć o awans do Bundesligi.

Aktualnie Fortuna do trzeciego HSV traci sześć punktów. Strata ta byłaby większa, gdyby nie niedzielna wygrana, którą pomógł osiągnąć Kownacki. Polak zaliczył asystę przy golu na 1:1.

Urodzony w Gorzowie Wielkopolskim napastnik, pokazywał koledze, aby ten zagrał do Polaka. Snajper Fortuny wykonał ruch do piłki, a następnie wykonał podanie, które minęło trzech rywali i dotarło do wbiegającego w pole karne zawodnika Fortuny. Ten umieścił piłkę w siatce. Tym samym Kownacki ma w tym sezonie już 10 asyst, a do tego 14 goli.

