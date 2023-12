FIFA ogłosiła nazwiska trzech kandydatów do nagrody dla piłkarza roku. Finalistami zostali Leo Messi, Kylian Mbappe oraz Erling Haaland. Zwycięzcę poznamy na gali, która odbędzie się 15 stycznia.

Imago / Steve McMay Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Leo Messi

FIFA wytypowała trzech kandydatów do nagrody dla piłkarza roku

O zwycięstwo powalczą Leo Messi, Kylian Mbappe oraz Erling Haaland

Uroczysta gala odbędzie się 15 stycznia 2024 roku

Kto zgarnie nagrodę FIFA The Best?

Grono ekspertów postanowiło wybrać 12 piłkarzy, którzy zostali nominowani do nagrody dla najlepszego piłkarza roku. Z tego grona wybrano trzech finalistów, którzy 15 stycznia zjawią się na oficjalnej ceremonii wręczenia nagród. Wśród trzech kandydatów do zwycięstwa znalazło się miejsce dla zdobywcy tegorocznej złotej piłki – Leo Messiego. Pozostała dwójka, która uzupełni listę nominowanych to Erling Haaland oraz Kylian Mbappe.

W głosowaniu wezmą udział wszyscy trenerzy oraz kapitanowie reprezentacji narodowych zrzeszonych w FIFA. Swój głos będą mogli oddać również dziennikarze oraz kibice. Fani mają możliwość głosowania na oficjalnej stronie internetowej FIFA. W zeszłym roku nagroda powędrowała w ręce Leo Messiego, który po raz drugi wygrał w tym plebiscycie. Erling Haaland po raz pierwszy w historii znalazł się w finałowej trójce. Natomiast Mbappe drugi raz z rzędu znalazł się w wąskim finale. W poprzednim roku skończył tuż za plecami Argentyńczyka.

