Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Ryan Kent

Fenerbahce kończy współpracę z Anglikiem

Bez wątpienia nie był to najbardziej udany transfer Fenerbahce. Ryan Kent trafił do Stambułu w lecie 2023 roku – napastnik został sprowadzony z Rangers FC bez kwoty odstępnego. Ekipa Sarı Kanaryalar zaproponowała mu wynagrodzenie wynoszące blisko trzy miliony euro za sezon gry. Anglik podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

W ciągu nieco ponad roku spędzonego w stolicy Turcji 27-latek zdołał rozegrać tylko 19 meczów. W sezonie 23/24 wystąpił w 18 spotkaniach, w których spędził na boisku łącznie 736 minut. W drugiej połowie rozgrywek Super Lig zapisał na swoim koncie tylko pięć minut w rywalizacji z Alanyasporem i od 11 lutego już nie pojawił się na murawie.

– Informujemy: umowa z Ryanem Kentem, jednym z zawodników pierwszej drużyny, została rozwiązana za obopólnym porozumieniem. Prezentujemy to opinii publicznej – w taki sposób Fenerbahce ogłosiło zakończenie współpracy z wychowankiem Liverpoolu.

Teraz Kent może szukać nowego pracodawcy. Niewykluczone, że wróci do Szkocji. Jednak przeszkodzie mogą stanąć jego wymagania finansowe.