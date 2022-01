Pressfocus Na zdjęciu: Christian Eriksen

Christian Eriksen ciężko pracuje nad obudową formy po zawale serca. Holenderski De Telegraaf przekazał wyczekiwane wieści. Okazało się, że pomocnik trenuje w ośrodku Ajaxu Amsterdam. Niewykluczone, że wkrótce 29-latka zobaczymy na boisku.

Christian Eriksen pracuje nad odbudową formy w Holandii

Piłkarz trenuje w ośrodku Ajaxu Amsterdam

Istnieje realna szansa, że Duńczyk wróci na boisko jeszcze w tym sezonie

Eriksen coraz bliżej powrotu na boisko

De Telegraaf odkrył tajemnicę Ajaxu Amsterdam. Christian Eriksen widziany był na treningu młodzieżowej drużyny Ajaxu Amsterdam. Wygląda na to, że 29-latek powoli zwiększa obroty i planuje wrócić na boisko. Co prawda, nie ma pewności, gdzie będzie kontynuował karierę.

We Włoszech nie otrzyma na razie szansy, bo ma wszczepiony rozrusznik serca. Problemy kardiologiczne u piłkarza zostały potwierdzone przez duńskich lekarzy po zasłabnięciu podczas spotkania na mistrzostwach Europy. Stąd od pół roku Eriksen ciężko pracuje nad odbudową formy.

Inter Mediolan rozwiązał z nim umowę za porozumieniem stron. Ostatnio zainteresowanie Duńczykiem wykazywało Brentford i kilka innych ekip z Premier League. Jednak powrót do Holandii może też wskazywać na próbę dołączenia do drużyny Erika ten Haga.

🔙❓ Christian Eriksen was vandaag op het trainingsveld te zien bij Jong Ajax, meldt De Telegraaf 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) January 21, 2022

Co ciekawe, w kadrze Godenzonen znajduje się Daley Blind, cierpiący na podobne schorzenie jak Eriksen. Do tego również ma wszczepiony defibrylator, więc sztab klubu jest doświadczony w takich sytuacjach. Może być to kluczowy aspekt w podpisaniu umowy przez Duńczyka, który już wcześniej reprezentował ekipę z Amsterdamu.

To właśnie z Holandii, pomocnik wyleciał na salony. W 2013 r. Tottenham zapłacił za niego 15 mln euro. Na wyspach zagrał w 226 meczach, notując w nich 51 goli i 67 asyst. Natomiast w 2021 r. wywalczył z Nerazzurri Scudetto, dlatego wciąż jest głodny kolejnych sukcesów.

