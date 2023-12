Brendan Rodgers chwali Polaka. “Wiedziałem, że jest dobry”

Maik Nawrocki wrócił po dłuższej przerwie do składu Celticu Glasgow i rozegrał 56 minut w starciu z Glasgow Rangers. Polak zagrał dobre zawody, a po końcowym gwizdku mocno chwalił go sam Brendan Rodgers.

IMAGO / Vagelis Georgariou / Action Plus Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Maik Nawrocki zagrał 56 minut w starciu Celticu Glasgow z Glasgow Rangers

Było to pierwsze spotkania Polaka od końca sierpnia, kiedy nabawił się kontuzji

22-latek zaliczył dobre zawody i był chwalony przez Brendana Rodgersa

Rodgers o Nawrockim: Będzie dla nas ważny w drugiej części sezonu

Maik Nawrocki po raz pierwszy od końcówki sierpnia pojawił się na boisku. Polski obrońca rozegrał 56 minut w starciu derbowym Celticu Glasgow z Glasgow Rangers. Były zawodnik warszawskiej Legii zebrał dobrej recenzje, a jego występ chwalił sam trener Brendan Rodgers.

– Szkoda, że nie mógł grać wcześniej. Przez kontuzję nie mógł zostać zgłoszony do Ligi Mistrzów. Trenował przez kilka tygodni i miał pewne problemy. To wszystko pokazuje wiarę, jaką w niego pokładam. Kiedy tutaj przyszedłem, wiedziałem, że jest dobry. Teraz chodzi o to, aby odzyskał czucie gry. Zaliczył dobre wejście, był agresywny. Będzie dla nas ważny w drugiej części sezonu – powiedział Rodgers.

Maik Nawrocki w letnim okienku transferowym zamienił Legię Warszawa na Celtic Glasgow. Szkocki zespół za sprowadzenie polskiego obrońcy zapłacił 5 milionów euro.

