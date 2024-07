Były szef polskich sędziów o Marciniaku. “Finał mu się należał”

PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Przesmycki o Marciniaku: Jest świetnym ambasadorem Polski w świecie

Niedzielny finał Hiszpania – Anglia na Euro 2024, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie poprowadzi Francuz Francois Letexier. Jednym z faworytów do sędziowania meczu był Szymon Marciniak, ale UEFA zdecydowała inaczej.

Zbigniew Przesmycki podkreślił w serwisie, że “WP Sportowe Fakty”, że choć Marciniak jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym sędzią na świecie, to nie może on być wyznaczany do prowadzenia każdego finału. Jego zdaniem taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wizerunek UEFA.

– Wybór UEFA nie oznacza, że Marciniak był słaby podczas Euro 2024. Wręcz przeciwnie – był znakomity i finał mu się należał – dodał. Gdyby to Francja awansowała do wielkiego finału, to szanse Polaka z pewności, by urosły.

Były szef sędziów zaznaczył, by decyzji o nieprzydzieleniu Marciniaka do finału nie postrzegać negatywnie. – Ma bardzo mocną pozycję, o czym świadczy to, że został na Euro 2024 do samego końca. Możemy być z niego dumni. Nie umniejszamy mu niczego. Jest świetnym ambasadorem Polski w świecie – zakończył. Finał Euro 2024 odbędzie się w najbliższą niedzielę (14 lipca) o godzinie 21:00.