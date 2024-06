Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Stanislav Lobotka oraz Ianis Hagi

Słowacja – Rumunia 1:1

We Frankfurcie doszło do spotkania pomiędzy reprezentacją Słowacji a Rumunią. Obie drużyny miały dość klarowną sytuację w grupie. Remis bowiem dawał jednym i drugim awans do 1/8 finału EURO 2024. Rywalizacja znakomicie rozpoczęła się dla piłkarzy Francesco Calzony, którzy po trafieniu Ondreja Dudy wyszli na prowadzenie. Radość Słowaków długo nie trwała, bowiem już kilka minut później Razvan Marin doprowadził do wyrównania, pokonując z rzutu karnego Martina Dubravkę. Mecz w drugiej odsłonie również stał na wysokim poziomie, ale nie obejrzeliśmy w niej goli. Rywalizacja zatem zakończyła się remisem 1:1.

Więcej o meczu Słowacja – Rumunia

Ukraina – Belgia 0:0

W drugim spotkaniu 3. kolejki grupy E zmierzyły się ze sobą reprezentacje Ukrainy oraz Belgii. Mecz w Stuttgarcie w pierwszej odsłonie nie przyniósł emocji. Drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym wynikiem. Drugie 45 minut miało przynieść więcej emocji, a przede wszystkim gole. Finalnie zabrakło tego i tego. Rywalizacja zakończyła się bezbramkowym remisem, a taki wynik urządził Belgów, którzy zajęli drugie miejsce w grupie. Ukraina natomiast pożegnała się z turniejem.

Więcej o meczu Ukraina – Belgia

Pozostałe środowe spotkania (26.06):

Czechy – Turcja (Sprawdź typy na mecz)

Gruzja – Portugalia (Sprawdź typy na mecz)

Zobacz również: Terminarz EURO 2024