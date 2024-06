Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robin Hranac oraz Salih Ozcan

Reprezentacja Turcji lepsza od osłabionych Czechów

W środowy wieczór reprezentacja Czech mierzyła się z Turcją w ostatniej kolejce grupy F EURO 2024. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla obu ekip. Nasi południowi sąsiedzi musieli liczyć na zwycięstwo, aby zapewnić sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. Natomiast drużynie Vincenzo Montelli wystarczał tak naprawdę remis.

Mecz w Hamburgu od pierwszych minut nie stał na wysokim poziomie. Kibice zgromadzeni na obiekcie HSV wręcz mogli być zawiedzeni. W 20. minucie pokrzyżowały się wszystkie plany Czechów na mecz. Otóż Antonin Barak otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. Przez co drużyna Ivana Haska musiała od tego momentu radzić sobie w osłabieniu.

NAJSZYBSZA CZERWONA KARTKA W HISTORII EURO!



Barak w 20. minucie obejrzał drugą żółtą kartkę i Czesi grają w "10".



🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/p8UmxbOIQV — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Turcja jednak nie potrafiła wykorzystać przewagi, bowiem defensywa rywala była tego dnia świetnie dysponowana. To właśnie nasi południowi sąsiedzi w pierwszych odsłonie przeprowadzili więcej groźnych sytuacji.

Druga połowa rywalizacji wyśmienicie rozpoczęła się dla reprezentacji Turcji. W 51. minucie na listę strzelców wpisał się Hakan Calhanoglu. Zawodnik Interu Mediolan precyzyjnym strzałem po długim rogu pokonał czeskiego golkipera.

TURCJA PROWADZI Z CZECHAMI! CO TU SIĘ DZIAŁO W TEJ AKCJI?!



🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/K8GMrBUF5g — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Kwadrans później obudziły się czeskie nadzieje. Do wyrównania doprowadził Tomas Soucek. Fatalny błąd w akcji bramkowej popełnił turecki golkiper, który nie zdołał złapać piłki. Futbolówka momentalnie wylądowała pod nogą gracza West Hamu United, który umieścił ją w siatce.

Zamieszanie w polu karnym i Soucek doprowadza do wyrównania w meczu z Turcją!



🔴📲 Oglądaj #CZETUR 👉 https://t.co/yqwSL51haJ pic.twitter.com/nXV2O58jSa — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 26, 2024

Czesi robili wszystko strzelić zwycięskiego gola. Ostatecznie im się to nie udało. W doliczonym czasie gry co prawda padła bramka, ale była ona zdobyta przez Turków. Wynik na 2:1 ustalił Cenk Tosun. Tym samym to podopieczni Vincenzo Montelli zdołali awansować do 1/8 finału EURO 2024. Reprezentacja Czech natomiast pożegnała się z turniejem.

Czechy – Turcja 1:1

Soucek (66′) – Calhanoglu (51′)

Sprawdź także: Tabele EURO 2024