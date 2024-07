Reprezentacja Turcji z przytupem rozpoczęła mecz 1/8 finału Euro 2024 z Austrią. Już w 1. minucie piłkę do siatki skierował Merih Demiral, zamieniając rzut rożny na bramkę.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Merih Demiral

Wymarzony start Turcji, Demiral z golem z rzutu rożnego

Reprezentacja Turcji w fazie pucharowej Mistrzostw Europy 2024 trafiła na równorzędnego rywala. Przeciwnikiem podopiecznych Vincenzo Montelli w 1/8 finału była reprezentacja Austrii. Dla obu drużyn awans do ćwierćfinału rozgrywek byłby jednym z największych osiągnięć w XXI wieku. Stąd obie drużyny przystąpiły do rywalizacji mocno zmotywowane, aby zapisać się w historii krajowego futbolu.

Kibice zebrani na stadionie w Lipsku nie spodziewali się, że pierwszą bramkę będą mogli oglądać niespełna 60 sekund od momentu pierwszego gwiazdka sędziego. Turcja otrzymała rzut rożny po tym jak podanie Gulera przeciął austriacki obrońca. Pomocnik Realu Madryt dośrodkował futbolówkę w głąb pola karnego, a tam przytomność umysłu zachował Merih Demiral. Obrońca jako pierwszy dopadł do piłki, która zatańczyła w polu karnym, odbijając się kolejno od następnych zawodników austriackiej reprezentacji i strzałem z lewej nogi umieścił ją w siatce.

Dla obrońcy saudyjskiego Al-Ahli było to pierwsze trafienie podczas Euro 2024. Do tej pory 26-letni stoper zagrał we wszystkich trzech meczach w fazie grupowej, lecz w wyjściowym składzie pojawił się dopiero w ostatnim grupowym starciu przeciwko Czechom.