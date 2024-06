ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Manuel Neuer

Manuel Neuer ostro skrytykowany przez Uliego Steina

Reprezentacja Niemiec w piątek rozegrała mecz towarzyski przed EURO 2024 z Grecją. Podopieczni Juliana Nagelsmanna finalnie wygrali to spotkanie (2:1), ale szkoleniowiec mógł mieć spore powody do niepokoju. Przede wszystkim przez Manuela Neuera. Golkiper Bayernu Monachium kilkukrotnie popisał się świetną interwencją, ale popełnił błąd przy straconym golu.

Ostatnio na łamach „Kickera” pojawił się wywiad z Ulim Steinem, który poruszył m.in. temat Manuela Neuera. Były niemiecki piłkarz skrytykować bramkarza bawarskiego zespołu, sugerując, że ma on już za sobą najlepsze lata kariery i dziś nie jest golkiperem, z którym obawiają się konfrontacji napastnicy drużyny przeciwnej.

– Jak zabierasz Manuel Neuera, to musisz mu dać grać. Pod względem sportowym to się jednak nie broni. Z bólem serca, ale powinieneś zostawić go w domu. Nie jest tym, kim był kiedyś. Na Euro trudno będzie znaleźć napastnika, który będzie się obawiać z nim konfrontacji – powiedział Uli Stein, cytowany przez serwis „dieroten.pl”.

– Bramkarz po 30. roku życia potrzebuje szczęścia, żeby uniknąć kontuzji. Manuel tego nie ma. Opuścił sporo treningów i meczów, a to ma wpływ na pewność siebie – dodał były niemiecki piłkarz.

Reprezentacja Niemiec pierwsze spotkanie rozegra na EURO 2024 już w piątek. Przeciwnikiem naszych zachodnich sąsiadów będzie Szkocja.

