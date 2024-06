Tragiczny incydent na meczu Polska – Austria. Kibic trafił do szpitala

Podczas meczu Polska - Austria na Stadionie Olimpijskim w Berlinie doszło do tragicznego incydentu. Jak informuje serwis oe24.at, jeden z austriackich kibiców trafił do szpitala po tym, jak spadł z trybuny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mecz Polska - Austria

Austriacki kibic z obrażeniami trafił do szpitala po meczu z Polską

Radość na Stadionie Olimpijskim w Berlinie po wygranej Austrii z Polską 3:1 została przyćmiona przez tragiczny incydent, informuje serwis oe24.at. – Wystąpił poważny problem medyczny – wyjaśnił prezenter ARD Alexander Bommes. Co dokładnie się stało, nie było jasne. Naoczni świadkowie podają, że austriacki kibic spadł z trybuny podczas świętowania jednego z goli.

Na miejscu zdarzenia w błyskawicznym tempie zjawiła się karetka pogotowia, która już po kilku minutach zabrała poszkodowanego do szpitala. Teraz możemy mieć tylko nadzieję, że obrażenia poszkodowanego kibica nie są poważne.

Reprezentacja Polski rozegrała bardzo słabe zawody. Austria już od pierwszych minut zdominowała zespół Michała Probierza, co udokumentowała w 9. minucie zdobywając pierwszego gola. Co prawda, przed przerwą do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek, ale po zmianie stron Austriacy potwierdzili swoją wyższość zdobywając kolejne dwie bramki i zasłużenie zgarniając trzy punkty.

Dzięki zwycięstwu nad Polską, Austriacy są już o krok od awansu do 1/8 finału Euro 2024. Tamtejsze media chwalą Ralfa Rangnicka, który w piątkowym starciu zdecydował się na dość odważny dobór składu. Pomysł selekcjonera sprawdził się jednak w stu procentach, ponieważ Biało-czerwoni nie umieli poradzić sobie z dobrze grającym rywalem.

