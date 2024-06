Tomaszewski wytypował finał Euro 2024. Niebywała wtopa

Marcin Kadziolka / Alamy Na zdjęciu: Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski wytypował finał Euro 2024, ale zapomniał o jednym

Euro 2024 wciąż emocjonuje kibiców pomimo odpadnięcia reprezentacji Polski. W stawce pozostało już tylko szesnaście najlepszych drużyn, z których zostaną wyłonieni finaliści turnieju.

W rozmowie z Super Expressem swoją opinią na temat najlepszych reprezentacji podzielił się Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz, który zasłynął z kapitalnych występów w latach 70., postanowił wskazać swoich faworytów do finału.

– Widzę finał Niemcy – Belgia. […] Co by nie mówić, dobrze grają na tym turnieju. Chyba najlepiej się pokazali w fazie grupowej. No i mają Kroosa, który jest kapitalny. Jeśli wygrają Niemcy, to Kroos powinien otrzymać Złotą Piłkę. Udowodnił po raz któryś, że defensywny pomocnik jest bardzo potrzebny. Kto poza tym podoba mi się na tym Euro? Wszyscy poza Polską – stwierdził Jan Tomaszewski.

Tomaszewski zakończył wypowiedź w swoim stylu, wbijając szpilkę Biało-czerwonym. Jednak wówczas na pewno nie spodziewał się, że chwilę wcześniej popełnił wielką gafę.

Finał Niemcy – Belgia nie jest możliwy, ponieważ obie drużyny znajdują się po jednej stronie drabinki. Jeśli te reprezentacje będą grały z powodzeniem, to spotkają się w półfinale.

