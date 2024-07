Tomaszewski mocno na temat angielskiego sędziego. “Najgorszy w historii wielkiej imprezy”

Jan Tomaszewski w "Super Expressie" wyraźnie zasugerował, że sędzia Anthony Taylor nie popisał się w meczu Hiszpania - Niemcy. - To, co on wyprawiał, to się nie mieści w głowie - grzmi.

Na zdjęciu: Anthony Taylor i Jan Tomaszewski

Jan Tomaszewski krytykuje Anthony’ego Taylora

Reprezentacja Hiszpanii rozprawiła się z Niemcami (2:1) w ćwierćfinale mistrzostw Europy 2024. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. W dogrywce Jamal Musiala uderzył piłkę w stronę bramki Unaia Simona, ale futbolówka trafiła w rękę Marca Cucurelli. Gospodarze domagali się podyktowania jedenastki, ale sędzia Anthony Taylor nakazał dalszą grę. Potem decydującą bramkę strzelił Mikel Merino w 119. minucie.

– Niestety. Najgorszym zawodnikiem w historii tak wielkiej imprezy był sędzia pan Anglik Taylor. To, co on wyprawiał, to się nie mieści w głowie… W tym momencie trzeba się zastanowić nad doborem sędziowskim w takich meczach o wszystko. Po pierwsze – rzut karny, moim zdaniem ewidentny. Piłka nie była nastrzelona z metra, tylko z kilku i szła w światło bramki – wskazuje Jan Tomaszewski.

– Mądrale z UEFA i wielki sędzia pan Taylor powiedzieli, że on chciał cofnąć rękę… Cofnąć, to on sobie może zegarek, ale nie rękę – dodał. Mecze półfinałowe Euro 2024 poprowadzą Niemiec Felix Zwayer oraz Słoweniec Slavko Vincić.

Przed Hiszpanią wtorkowe (9 lipca) spotkanie z Francją, którego stawką będzie finał. Drużyna prowadzona przez Luisa de la Fuente stara się wygrać Euro po raz czwarty w historii, a ostatni raz triumfowała w 2012 roku, gdy turniej był rozgrywany w Polsce i Ukrainie.