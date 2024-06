Euro 2024: tabela grupy B po meczu Hiszpania – Włochy

fot. ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Hiszpania - Włochy

Hiszpania ma awans. Włosi przed kluczowym meczem

W grupie B rozegrano już oba mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Po meczu Hiszpania – Włochy poznaliśmy pierwszą drużynę, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Podopieczni Luisa de la Fuente zwyciężyli w hicie 1-0, dopisując do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Z sześcioma “oczkami” na koncie zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mogą być pewni, że na nim pozostaną. Mogą więc ze spokojem przygotowywać się do meczu w 1/8 finału Euro 2024. Zanim do tego dojdzie, Hiszpanów czeka jeszcze spotkanie grupowe z Albanią.

Za plecami lidera robi się już nieco większe zamieszanie. Drugie miejsce z trzema punktami na koncie zajmują Włosi, którzy mają przed sobą kluczowe starcie z Chorwatami. W walce o awans pozostaje również Albania, która odbiła się po przegranej z Włochami, dzieląc się punktami w meczu przeciwko Chorwacji. Na jej korzyść działa fakt, że zagra z Hiszpanią, która w teorii będzie mogła sobie odpuścić ostatnie grupowe starcie.