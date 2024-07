Meng Gao / Alamy / PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Święcicki: Ronaldo lepszy już nie będzie, ale kto poza Vitinhą zachwycił w tej reprezentacji?

Reprezentacja Portugalii przegrała z Francją w rzutach karnych i na ćwierćfinale zakończyła swój udział w Euro 2024. Po spotkaniu w mediach dało się usłyszeć wiele głosów krytyki pod adresem Cristiano Ronaldo. Niektórzy kibice i dziennikarze uznali, że gwiazdor Al-Nassr hamował poczynania ofensywne drużyny Roberto Martineza.

W obronie CR7 w programie “Pogadajmy o Piłce” stanął Mateusz Święcicki. Komentator Eleven Sports, który miał okazję komentować mecze Euro 2024 na antenach telewizji TVP, zwrócił uwagę na słabą dyspozycję innych gwiazd reprezentacji Portugalii.

– Jak Portugalia przegrywa, to zawsze on koncentruje uwagę. Ściągamy odpowiedzialność z innych piłkarzy. Wszyscy chowają się w jego cieniu. A jak na tym EURO grał Rafael Leao? Dramatycznie. Nuno Mendes miał piłkę meczową w końcówce dogrywki w meczu z Francją, a oddał banalny strzał do obrony dla Mike’a Maignana – powiedział Święcicki, cytowany przez Meczyki.pl.

– Ronaldo lepszy już nie będzie, ale kto poza Vitinhą zachwycił w tej reprezentacji? To pokolenie portugalskich piłkarzy, mających duże ego i grających w dużych klubach, zawiodło mnie. Nie udźwignęli tego. Ileż można chować się w cieniu Cristiano Ronaldo? – spuentował komentator.

Cristiano Ronaldo pomimo nieudanego turnieju, który zakończył z zerowym dorobkiem bramkowym, zapowiedział, że będzie gotowy na mundial 2026.

