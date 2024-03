PA Images/Alamy Stock Photo Na zdjęciu: Robert Lewandowski

W mijającym tygodniu poznaliśmy komplet finalistów Euro 2023

Awans na turniej finałowy wywalczyła między innymi reprezentacja Polski

Superkomputer BETSiE wskazał największych faworytów oraz określił szanse Polski na wyjście z grupy

Szanse Polski na wyjście z grupy

Reprezentacja Polski zagra na Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza wywalczyli awans na turniej finałowy poprzez baraże. Po pewnej wygranej 5:1 nad Estonią, w decydującym meczy pokonali po rzutach karnych Walię. Teraz mogą przygotowywać się do występu na niemieckich boiskach, gdzie czekać ich będzie bardzo trudne zadanie.

Zobacz także: Grupy Euro 2024

Biało-czerwoni zagrają w grupie D Euro 2024. Wśród przeciwników będą mieli dwie utytułowane drużyny – reprezentację Francji oraz reprezentację Holandii. To właśnie te dwie ekipy są zdaniem superkomputera BETSiE niemal murowanymi faworytami do zajęciach dwóch pierwszych miejsc w grupowej tabeli. Nie oznacza to jednak, że reprezentacja Polski nie ma szans na awans do fazy pucharowej. W drugiej rundzie zagrają nie tylko dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, ale także cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc. BETSiE wyliczyło, że polska drużyna ma 46.43% szans na wyjście z grupy. Nieznacznie niżej oceniane są szanse Austrii i wszystko wskazuje na to, że to właśnie pomiędzy tymi zespołami rozstrzygnie się rywalizacja o trzecią lokatę.

Wyniki meczów reprezentacji Polski w grupie D Euro 2024 wg BETSiE

drużyna A drużyna B bramki A bramki B A %zw. %rem. B %zw. Polska Holandia 0.78 1.58 18.52 25.20 56.28 Polska Austria 1.32 1.28 37.94 26.39 35.67 Francja Polska 1.92 0.73 65.52 21.06 13.42

Tabela grupy D Euro 2024 wg BETSiE

drużyna Z R P Pkt % szans na awans 1 Francja 1.76 0.69 0.54 5.99 92.86% 2 Holandia 1.43 0.78 0.79 5.08 85.23% 3 Polska 0.70 0.73 1.57 2.82 46.43% 4 Austria 0.66 0.69 1.65 2.67 42.58%

Euro 2024 z dwoma faworytami

Rywalizacja o miano najlepszej reprezentacji w Europie zapowiada się niezwykle ciekawie. Do grona kandydatów do końcowego triumfu zaliczanych jest kilka zespołów. Najczęściej za głównego faworyta uznawana była reprezentacja Francji, ale zdaniem superkomputera BETSiE identyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Europy ma reprezentacja Anglii. W dalszej kolejności znajdują się Hiszpania, Niemcy i Portugalia.

Polska pod tym względem zajmuje 16. miejsce wśród finalistów, ale jej szanse na wygranie Euro 2024 wynoszą 0.22%.