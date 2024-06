Southgate odpowiada kibicom. Anglia nie może być pewna zwycięstw

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Gareth Southgate

Southgate uważa, że Anglia nie może być pewna zwycięstw

Reprezentacja Anglii pokonała Serbię 1:0 w swoim inauguracyjnym spotkaniu na Euro 2024. Styl gry Synów Albionu pozostawiał wiele do życzenia, co wyraźnie było widać w pomeczowych komentarzach. Kibice byli niezadowoleni z tego, w jaki sposób prezentowali się piłkarze. Wszyscy oczekiwali zdecydowanie wyższego zwycięstwa.

Na konferencji prasowej przed meczem z Danią głos w tej sprawie zabrał Gareth Southgate. Selekcjoner Anglików przyznał, że przywykł do takich głosów i teraz już się nimi nie przejmuje.

– Jestem w tym środowisku od ośmiu lat, więc wszystko rozumiem. Kiedyś mnie to irytowało, a teraz mam do tego ambiwalentny stosunek – stwierdził Southgate, cytowany przez BBC.

– Wygrywanie meczów na turniejach jest niezwykle trudne. W tym turnieju masz teraz niesamowite wsparcie dla wszystkich drużyn na stadionach, co jest nieco inne niż w dwóch ostatnich turniejach – mówił dalej angielski selekcjoner.

– Przez lata osiągaliśmy dobre wyniki, więc może nawet jeśli uważamy wyniki za coś oczywistego, powinienem pozwolić chłopakom cieszyć się tym bardziej, niż to robią. Mam nadzieję, że mają trochę więcej czasu ode mnie. […] Jeśli mam być szczery, to nie jest moja rzeczywistość. Skupiam się na wywalczeniu kwalifikacji z grupy, dwóch trudnych przeciwnikach i dwóch meczach, aby to osiągnąć – spuentował.