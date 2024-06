Robert Lewandowski przed Euro 2024. “Faktycznie nie czuć tego balonika”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski o oczekiwaniach przed mistrzostwami Europy

Euro 2024 w Niemczech wystartuje już 14 czerwca, a reprezentacja Polski dzisiaj rozpoczyna ostatni cykl przygotowań do tego turnieju. Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni w grupie zmierzą się z Holandią, Austrią oraz Francją. W niedzielnej konferencji prasowej kadry wziął udział Robert Lewandowski, który zabrał głos między innymi na temat oczekiwań przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

– Przed startem Euro czuję spokój. Mam bardzo pozytywne nastawienie, nie tylko do turnieju, ale przede wszystkim do przygotowań. Patrzymy na to wszystko z optymizmem, jest w nas siła ducha. Jedziemy tam pokazać się z dobrej strony i zdajemy sobie sprawę, że tylko razem, jako drużyna, dodając do tego nasze indywidualności, możemy zrobić coś fajnego na tym turnieju – powiedział Robert Lewandowski podczas konferencji.

– Faktycznie nie czuć tego “balonika” [z oczekiwaniami kibiców – przyp. red.], który w przeszłości często był pompowany. Niezależnie od tego i tak musimy skupić się na naszej robocie. Przed nami ciężka praca i musimy jak najlepiej się przygotować, żeby nasza forma nadeszła już z pierwszym meczem – dodał podstawowy napastnik Barcelony.

– Co uznam za sukces? Ciężko powiedzieć. Nie mam jednoznacznej odpowiedzi. To się okaże dopiero w trakcie turnieju, gdzie na pewno będziemy czuć wsparcie polskich fanów. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy przede wszystkim dobrze grali i zdobywali punkty, a według mnie jesteśmy w stanie to zrobić. Co będzie tym sukcesem, to myślę, że okaże się dopiero po zakończeniu mistrzostw Europy – stwierdził kapitan reprezentacji Polski.