Euro 2024. Zgrupowanie z nowościami. Robert Lewandowski z wątpliwościami ws. autografu

Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Początek zgrupowania. Kadrowicze już na miejscu

Zgrupowanie przed Euro 2024 to kilka nowości. Pierwsza – Michał Probierz uznał, że najlepszym miejscem do pracy jest Warszawa. W ostatnich latach selekcjonerzy reprezentacji Polski unikali stolicy. Czesław Michniewicz ostatnie chwile przed turniejem – z konieczności terminarza – spędził w Katarze, Paulo Sousa w Opalenicy, Adam Nawałka dwukrotnie w Arłamowie, Franciszek Smuda w austriackim Lienz. Probierz jednak w marcu zachwycił się możliwościami, jakie zagwarantował mu Stadion Narodowy i od samego początku zabiegał, by to właśnie tu kadra przygotowywała się do mistrzostw kontynentu. Druga nowość to słabe – przynajmniej na razie – zainteresowanie kadrą. Przed hotelem Double Tree by Hilton pojawiło się około 50-60 kibiców, jednak jeśli zerknąć w przeszłość, uderzenie bywało znacznie większe.

Piłkarze mieli się stawić do godz. 16. Pierwszy dotarł Taras Romanczuk, później przyjeżdżali kolejni. W tym Robert Lewandowski, wokół którego zawsze jest najwięcej zamieszania. Gdy kibice zorientowali się, że to samochód z nim wjechał na teren hotelu, błyskawicznie go wywołali. Kapitan kadry minutę później pojawił się wśród fanów i w ciągu następnych kilku chwil rozdawał autografy. Doszło też do ciekawej sytuacji, którą udało nam się nagrać (filmik poniżej). – Już trzy koszulki ci podpisałem. Tylko dziś. Ja was dobrze kojarzę – odparł do jednej osoby. Prawdopodobnie to odpowiedź na proceder, o którym już dłuższy czas temu dało się usłyszeć – handlu koszulkami z podpisem piłkarza Barcelony.

Robert Lewandowski dziś nie odmówił autografu nikomu, przyszedł od razu wywołany przez tłum, ale dobry jest moment, w którym mówi kolesiowi “już trzy koszulki ci podpisałem. Dziś. Ja was dobrze znam”. Kiedyś słyszałem w kadrze, że dobrze się ma handel koszulkami z podpisem RL. pic.twitter.com/SY7xGwvbId — Przemek Langier (@plangier) June 2, 2024

Najpierw Warszawa, później Hanower

W Warszawie reprezentacja będzie przebywać do 11 czerwca. W tym czasie rozegra na PGE Narodowym dwa mecze towarzyskie (7 czerwca z Ukrainą, 10 czerwca z Turcją). 7 czerwca tuż przed północą PZPN wyśle do UEFA listę z ostateczną kadrą na Euro. 8 czerwca odbędzie się konferencja, podczas której Michał Probierz wyjaśni swoje wybory. Dzień po spotkaniu z Turcją piłkarze wsiądą w samolot i zameldują się w Hanowerze. 16 czerwca zmierzą się w Hamburgu z Holandią.

Plan zgrupowania reprezentacji Polski w Warszawie:

2 czerwca (niedziela)

Do 16:00 – przyjazd zawodników do hotelu

17:15 – konferencja prasowa – Michał Probierz, Robert Lewandowski (PGE Narodowy)

18:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

3 czerwca (poniedziałek)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

4 czerwca (wtorek)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

5 czerwca (środa)

10:15 – konferencja prasowa (PGE Narodowy)

11:00 – trening (otwarty dla mediów przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

6 czerwca (czwartek)

15:45 – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Ukrainą

(PGE Narodowy)

16:30 – oficjalny trening reprezentacji Polski przed meczem z Ukrainą (otwarty dla mediów

przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

7 czerwca (piątek)

20:45 – mecz Polska – Ukraina (PGE Narodowy)



8 czerwca (sobota)

12:00 – konferencja prasowa selekcjonera Michała Probierza – kadra na UEFA EURO 2024

(PGE Narodowy)

9 czerwca (niedziela)

15:45 – oficjalna konferencja prasowa reprezentacji Polski przed meczem z Turcją

(PGE Narodowy)

16:30 – oficjalny trening reprezentacji Polski przed meczem z Turcją (otwarty dla mediów

przez pierwsze 15 minut, PGE Narodowy)

10 czerwca (poniedziałek)

20:45 – mecz Polska – Turcja (PGE Narodowy)

11 czerwca (wtorek)

17:10 – wylot reprezentacji Polski do Hanoweru