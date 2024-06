Reprezentacja Danii ukarana przez UEFA. Jedyni na Euro 2024

Reprezentacja Danii miała dwa dni mniej odpoczynku od Niemców, przez co zdecydowała się na podróż samolotem. To nie spodobało się UEFA.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Danii

Reprezentacja Danii ukarana przez UEFA za podróż samolotem

W sobotę (29 czerwca) o godzinie 21:00 na Signal Iduna Park rozpoczął się mecz reprezentacji Danii z Niemcami. Gospodarze turnieju byli w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ mieli aż dwa dni więcej na odpoczynek przed spotkaniem 1/8 finału Euro 2024.

W związku z tym Duńczycy chcieli nieco zniwelować znaczącą różnicę, wybierając inny środek transportu. Ekipa Kaspera Hjulmanda ze swojej bazy w Freudenstadt poleciała do Dortmundu samolotem. To jedyny taki przypadek spośród pozostałych szesnastu drużyn, ponieważ reszta kadr wybrała podróż pociągiem lub autobusem.

Jak informuje serwis Ekstrabledet, takie rozwiązanie nie spodobało się działaczom UEFA, którzy momentalnie nałożyli na Duńczyków karę finansową. Odpowiednia kwota zostanie odjęta ostatecznej sumy, jaką zarobi Dania na Euro 2024.

– Podróż pociągiem wymagałaby kilku przesiadek, a autobusem byłoby to ponad siedem godzin w mało komfortowych warunkach. Dlatego zdecydowaliśmy się na lotniczy czarter ze Stuttgartu do Dortmundu i uważamy, że ze sportowego punktu widzenia było to najlepsze rozwiązanie – wyjaśnił dyrektor Duńskiej Federacji Piłkarskiej Erik Broegger, jego słowa cytuje Eurosport.

Wszystko jest związane z wprowadzonymi normami emisji CO2. Każda reprezentacja ma indywidualnie liczony pozostawiony ślad i musi za niego zapłacić, jeśli przekroczy granicę.

