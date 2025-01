dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Angelo Stiller

Barcelona i Liverpool obejdą się smakiem?

VfB Stuttgart oficjalnie potwierdza – Angelo Stiller podpisał nową umowę. Aktualny kontrakt 23-latke będzie obowiązywał do 30 czerwca 2028 roku. – VfB i ja pasowaliśmy do siebie od pierwszego dnia. Wkroczyliśmy na udaną ścieżkę, którą będziemy wspólnie kontynuować. Dzięki wicemistrzostwu, udziałowi w Lidze Mistrzów i oczywiście debiutowi w reprezentacji narodowej mogłem przeżyć wspaniałe chwile, a w przyszłości czeka mnie ich jeszcze więcej – przyznał pomocnik w rozmowie z klubowymi mediami.

Stiller po udanym sezonie 2023/24 trafił na radar gigantów europejskiego futbolu. Niemiec znalazł się na celowniku takich ekip, jak Barcelona i Liverpool. Media wspominały także o zainteresowaniu Milanu. The Reds do walki o wychowanka Bayernu Monachium mieli włączyć się stosunkowo niedawno, ponieważ uczynili to dopiero w styczniu. Portal TEAMtalk ujawnił, że lider Premier League chciałby wzmocnić środek pola już w zimie.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Trzykrotny reprezentant Die Mannschaft w tym sezonie zanotował 30 występów w barwach Stuttgartu, w których zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Florian Plettenberg zdradził, że w kontrakcie Stillera zawarto klauzulę wykupu. Jednak jej wartość nie jest znana.