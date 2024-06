Probierz wskazał na kluczowy element. Tego nie może zabraknąć reprezentacji Polski

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Michal Probierz

Konferencja Michała Probierza przed meczem z Francją

Reprezentacja Polski we wtorek rozegra swój ostatni mecz na Euro 2024. Biało-czerwoni w meczu o honor zmierzą się z Francją. Polacy po przegranej z Austrią stracili już szanse na awans do fazy pucharowej, ale chcą pokazać się z jak najlepszej strony i dać radość kibicom, mimo rozstrzygniętych losów.

– Gdybyśmy z tych rozegranych 180 minut wycięli 35 to byłby to bylibyśmy mega zadowoleni z tego turnieju. Jednak mecz trwa 90 minut i musimy zastanowić się jak to zrobić, żeby takie tempo wytrzymać przez całe spotkanie. Namawiam zawodników, żeby ryzykowali i się nie obawiali. Jestem przekonany, że potrafią grać w piłkę i że mamy silny zespół. Uważam, że indywidualnie nie sprzedali jeszcze całego potencjału. Jako trener nie cofnę się przed tą drogą i z Francją będziemy grali ofensywnie. Będziemy chcieli grać w piłkę. I dziękuję kibicom za wsparcie, bo jeśli chcą oglądać taką reprezentację to to jest ta droga – przyznał Michał Probierz na konferencji prasowej.

– Dla mnie najistotniejsze jest, żeby wyciągnąć cały potencjał z piłkarzy. Chcę, żeby oni uwierzyli w siebie. Kluczem u wszystkich zawodników jest pewność siebie. Muszą uwierzyć w swoich klubach, że są mocni. Muszą uwierzyć, że mogą grać jeszcze w silniejszych klubach. Ja w nich wierzę i to jest wielka przyjemność prowadzić tych zawodników mimo dwóch porażek. Identyfikuje się z nimi i wspieram ich całym sercem do tego, żeby właśnie byli odważni – dodał selekcjoner reprezentacji Polski.

Ostatni mecz fazy grupowej Polska – Francja zostanie rozegrany we wtorek, 25 czerwca, o godzinie 18:00. Mecz będzie dostępny na antenach TVP, a skomentują go Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

