Francja – Polska: typy, kursy, zapowiedź (25.06.2024)

Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański

Francja – Polska, typy bukmacherskie

Po dotychczasowych występach reprezentacji Polski na Euro 2024 trudno spodziewać się innego rozstrzygnięcia we wtorek niż wygranej Francji. Trójkolorowi są zdecydowanym faworytem do zwycięstwa. Biało-czerwoni nie mogą w tym meczu liczyć na taryfę ulgową, bowiem podopieczni Didiera Deschampsa cały czas mają o co walczyć. Do meczu z Polską przystąpią zajmując drugą lokatę w grupie D. Drużyna Michała Probierza będzie chciała się jednak w jak najlepszy sposób pożegnać się z turniejem. Rozważając zakłady na ten mecz, warto zwrócić uwagę na ofertę STS, który oferuje bonus 400 zł za wytypowanie bramki Polski w tym pojedynku. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz niżej.

kurs na zwycięstwo Francji – 1.30 w STS

kurs na remis – 5.90 w STS

kurs na zwycięstwo Polski – 10.50 w STS

W obu dotychczasowych spotkaniach Polski padły co najmniej trzy gole. Biorąc pod uwagę również siłę ofensywną Francuzów, Biało-czerwonym będzie bardzo trudno zachować czyste konto. Wystarczy sięgnąć także pamięcią do ostatniego ich pojedynku na mundialu w Katarze. Wówczas Trójkolorowi wygrali 3:1. Dlatego też warto rozważyć typ na przynamniej 3 gole w meczu – powyżej 2,5 bramki.

Francja – Polska, typ kibiców

Murowanym faworytem do zwycięstwa we wtorkowym spotkaniu jest reprezentacja Francji. Czy Polskę na pożegnanie z Euro 2024 stać na sprawienie sensacji? Jakie jest Twoje zdanie?

Francja – Polska, ostatnie wyniki

Reprezentacja Francji do turnieju przystępowała w roli jednego z głównych kandydatów do końcowego sukcesu. W pierwszych dwóch spotkaniach nie zaprezentowała się jednak na miarę oczekiwań, choć ma na koncie cztery punkty. W pierwszym meczu drużyna Didiera Deschampsa pokonała 1:0 Austrię, ale przy odrobinie szczęścia rywali mecz mógł zakończyć się zupełnie inaczej. W drugim spotkaniu, grając bez Kyliana Mbappe, Trójkolorowi tylko zremisowali 1:1 z Holandią. Tym samym do meczu z Polską przystąpią zajmując drugie miejsce w tabeli grupy D.

Reprezentacja Polski jest natomiast pierwszym zespołem, który stracił szanse na wyjście z grupy. Po dobrym, choć przegranym meczu z Holandią (1:2) na inaugurację turnieju, oczekiwania przed meczem z Austrią były duże. Biało-czerwoni w rozegranym w piątek w Berlinie spotkaniu zaprezentowali się zdecydowanie słabiej i zasłużenie przegrali 1:3. Tym samym wtorkowym spotkaniem z Francją zakończą swój udział w turnieju.

Francja – Polska, historia

Obie reprezentacje zagrają we wtorek ze sobą po raz 18. w historii. Bilans dotychczasowych pojedynków jest bardzo korzystny dla francuskiego zespołu, który ma na koncie dziewięć wygranych. Biało-czerwoni sposób na pokonanie Trójkolorowych znaleźli do tej pory tylko trzy razy, a pozostałe pięć meczów zakończyło się remisami.

Polska ostatni raz z Francją wygrała w 1982 roku. Od tamtej pory rozegrano osiem meczów między tymi drużynami. W czterech lepsza była Francja. Ostatnie spotkanie również miało miejsce na wielkim turnieju. Obie drużyny zagrały w 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Górą zdecydowanie była Francja, która wygrała 3:1.

Francja – Polska, kursy bukmacherskie

Francuzi uważani są za murowanego faworyta do wygranej. Potwierdzają to również kursy bukmacherów. Rozważając typ na wygraną Francji można liczyć w STS na kurs 1.30. Z kolei typ na zwycięstwo Polski to kurs wynoszący aż 10.50. Przeliczając to na szanse procentowe, te na wygraną Francji to aż 77%. Szanse Polski na zwycięstwo to tylko 10%.

Francja – Polska, prawdopodobieństwo wygranej

Kto ma większe szanse? Francja P W W R W R ? 73.9 % Remis 16.6 % Polska W W W W P P ? 9.5 %

Francja - Polska, sytuacja kadrowa

W przypadku francuskiej kadry największy znak zapytania widnieje przy nazwisku Kyliana Mbappe. Najlepszy zawodnik Trójkolorowych w pierwszym meczu z Austrią złamał nos i z tego powodu nie wystąpił w meczu z Holandią. Niewykluczone, że napastnik będzie mógł pojawić się na murawie w pojedynku z Polską, choć nie wiadomo, czy Didier Deschamps będzie chciał ryzykować jego zdrowie.

W przypadku reprezentacji Francji przeciwko Francji nie wystąpią raczej Bartosz Salamon i Taras Romanczuk. Trener Michał Probierz zapowiedział również zmianę w bramce. Wojciecha Szczęsnego powinien zastąpić Łukasz Skorupski.

Francja - Polska, przewidywane składy

Kształt podstawowego składu Francji na mecz z Polską zależy przede wszystkim od tego, czy Didier Deschamps będzie chciał postawić na Kyliana Mbappe. Wówczas miejsce w wyjściowej jedenastce może stracić Adrien Rabiot lub Aurelien Tchouameni.

Tymczasem skład Polski jest jedną wielką niewiadomą. Trener Michał Probierz przyzwyczaił nas już do licznych zmian i sporych roszad możemy spodziewać się również we wtorek. Od pierwszej minuty powinien wystąpić Robert Lewandowski.

Francja Didier Deschamps Polska Michal Probierz Francja Didier Deschamps 4-3-3 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Polska Michal Probierz Rezerwowi 1 Brice Samba 2 Benjamin Pavard 3 Ferland Mendy 6 Eduardo Camavinga 9 Olivier Giroud 10 Kylian Mbappe 12 Randal Kolo Muani 18 Warren Zaïre-Emery 19 Youssouf Fofana 20 Kingsley Coman 21 Jonathan Clauss 23 Alphonse Areola 24 Ibrahima Konaté 25 Bradley Barcola 1 Wojciech Szczesny 2 Bartosz Salamon 4 Sebastian Walukiewicz 6 Jakub Piotrowski 7 Karol Swiderski 8 Jakub Moder 11 Kamil Grosicki 15 Tymoteusz Puchacz 16 Adam Buksa 17 Damian Szymanski 18 Bartosz Bereszynski 20 Sebastian Szymański 22 Marcin Bulka 23 Krzysztof Piatek 25 Michal Skoras

Francja - Polska, transmisja meczu

Spotkanie Francja - Polska odbędzie się we wtorek (25 czerwca) o godzinie 18:00. Mecz będzie transmitowany na kanale TVP1, a także na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport. Tym razem spotkanie skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

