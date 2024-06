Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski widzi potencjał w reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski we wtorek po raz ostatni wystąpi na Mistrzostwach Europy 2024. Rywalem biało-czerwonych będzie wicemistrz świata z mundialu w Katarze, czyli reprezentacja Francji. Spotkanie z Les Bleus będzie zamknięciem pewnego rozdziału w historii naszej kadry. O nadchodzącej zmianie pokoleniowej na konferencji prasowej opowiedział Robert Lewandowski. Kapitan naszej reprezentacji jasno podkreślił, że widzi potencjał w tej kadrze i mimo nieudanej przygody na Euro 2024 wewnątrz zespołu coś się stowrzyło.

– Jak patrzę na tę reprezentację, to zmiana pokoleniowa tak naprawdę trwa od paru lat. Wielu zawodników, z którymi miałem kontakt w kadrze, co jakiś czas kończy kariery, więc to normalne, że młodzi wchodzą. Nawet jak porównamy ostatnie mistrzostwa Świata w Katarze czy Mistrzostwa Europy 3 lata temu to jest to jedyny czas, gdzie spędzamy ze sobą więcej czasu niż na zgrupowaniach, gdzie mamy jeden czy dwa mecze – powiedział Robert Lewandowski na konferencji prasowej.

– Będąc z młodymi, czuje się bardzo dobrze w ich towarzystwie i zdaje sobie sprawę z tego, że uczę się od nich wielu rzeczy. Czy to w klubie, czy w reprezentacji te spojrzenia innej generacji piłkarzy są ciekawe, są inne, to powoduje, że dodaje mi to energii – dodał napastnik reprezentacji Polski.

– Na dzień dzisiejszy widzę, że ta reprezentacja ma przyszłość. Pomimo tych Mistrzostw Europy w tej kadrze coś się stworzyło. Widzę, że ten potencjał jest. Wchodzą nowi młodzi zawodnicy, którzy chcą w tej reprezentacji grać i pomagać – podkreślił Robert Lewandowski.

Spotkanie reprezentacji Polski z Francją odbędzie się we wtorek o godzinie 18:00. Areną zmagań będzie Signal Iduna Park w Dortmundzie. Zawody poprowadzi arbiter z Włoch – Marco Guida.