Abaca Press/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe: Chcę wygrać Euro

Euro 2024 zaczyna się już jutro, w piątek 14 czerwca 2024 roku. Na rozpoczęcie turnieju w Niemczech czeka nas mecz gospodarzy imprezy – Niemców – z reprezentacją Szkocji. Jednak już następnego dnia mistrzostwa nabiorą rozpędu i zacznie się prawdziwa walka o miano najlepszej ekipy Starego Kontynentu. Wśród kandydatów do wygarnia Euro najczęściej wskazuje się reprezentację Francji oraz Anglii. Rzadziej przewija się kadra Portugalii oraz Włoch.

Niemniej trzeba uczciwie przyznać, że faworytów do wygrania turnieju w Niemczech jest w tym roku bardzo dużo. Właściwie można powiedzieć, że grono ekip, które spokojnie mogłyby sięgnąć po puchar Henriego Delaunaya zmieściłoby się już na etapie półfinałów. Patrząc jednak obiektywnie, najlepszą i najszerszą kadrą dysponują Francuzi, którzy po porażce w finale ostatniego mundialu chcą się odkuć i sięgnąć po mistrzostwo Europy. Mówi o tym m.in. Kylian Mbappe, który podczas Euro 2024 będzie kapitanem Trójkolorowych.

– Chcę wygrać Euro 2024. To mój pierwszy turniej w roli kapitana drużyny narodowej, więc to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Chcemy, aby nasz kraj był z nas dumny. Wygrałem mistrzostwo świata i Ligę Narodów, z reprezentacją nie zdobyłem jedynie mistrzostwa Europy. Czas to zmienić – powiedział Francuz z rozmowie z “CNN Sports”.

