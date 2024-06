Lamine Yamal może zostać najmłodszym piłkarzem w historii, który wystąpił na Mistrzostwach Europy. Jeśli Hiszpan zagra na Euro 2024, pobije rekord należący do Kacpra Kozłowskiego.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal najmłodszym piłkarzem w historii Euro? Kozłowski może stracić rekord

Mistrzostwa Europy 2024 rozpoczną się w piątek (14 czerwca) od meczu Niemcy – Szkocja na Allianz Arena w Monachium. Podczas turnieju na niemieckich boiskach możemy być świadkami pobicia kilku rekordów, które przejdą do historii europejskiego futbolu. Jeden z nich należy obecnie do reprezentanta Polski – Kacpra Kozłowskiego. Środkowy pomocnik holenderskiego Vittesse podczas Euro 2020 wystąpił w meczu z Hiszpanią, mając zaledwie 17 lat i 246 dni. Po kilku latach znalazł się zawodnik, który ma realną szansę, aby pobić wynik objawienia reprezentacji Polski z tamtego turnieju.

Mowa o nastolatku z FC Barcelony, który otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Zawodnik, który może zapisać się na kartach historii Mistrzostw Europy, bijąc rekord Kacpra Kozłowskiego to oczywiście utalentowany Lamine Yamal. Wychowanek słynnej szkółki La Masia urodził się 13 lipca 2007 roku, czyli ma dopiero 16 lat. Zatem, jeśli Luis de la Fuente zdecyduje się wystawić Yamala przynajmniej na minutę w jakimkolwiek meczu, to miano najmłodszego piłkarza w historii Mistrzostw Europy przypadnie pomocnikowi z Hiszpanii.

Lamine Yamal w minionym sezonie był jedną z kluczowych postaci w FC Barcelonie, co podkreślił również statystykami. Nastolatek rozegrał aż 50 spotkań, w których strzelił 7 goli i zanotował 10 asyst. W seniorskiej drużynie Dumy Katalonii zadebiutował w kampanii 2022/2023, gdy otrzymał 7 minut w meczu z Realem Betis. Do tej pory mimo zaledwie 16 lat uzbierał już 7 spotkań w kadrze La Furia Roja, podczas których strzelił dwie bramki.