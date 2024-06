Niemcy miażdżą Szkocję! Tak padł pierwszy gol na Euro 2024 [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andrich, Wirtz i Tah

Wirtz z pierwszym golem na Euro 2024. Musiala podwyższył wynik

W piątek (14 czerwca) o godzinie 21:00 rozpoczął się turniej Euro 2024. Wynik meczu Niemcy – Szkocja już w 10. minucie otworzył Florian Wirtz, który rewelacyjnie wykończył składną akcję gospodarzy.

Niemcy od początku przejęli inicjatywę nad spotkaniem. Drużyna Juliana Nagelsmanna wyraźnie chciała szybko objąć prowadzenie, aby zapewnić sobie komfort w kolejnych momentach.

W 10. minucie Toni Kroos długą piłką rozrzucił akcję na prawe skrzydło, a tam znalazł się Joshua Kimmich. Piłkarz Bayernu Monachium bardzo dobrze wypatrzył Floriana Wirtza, który znajdował się tuż przed linią szesnastego metra. Po otrzymaniu podania gwiazdor Bayeru Leverkusen od razu oddał strzał, zmuszając golkipera Szkotów do kapitulacji.

𝐆𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐋 ⚽️ Florian Wirtz ✅ Niemcy otwierają wynik w Monachium!



🔴📲 #GERSCO NA ŻYWO ▶️ https://t.co/41rjNDHkEW pic.twitter.com/iYSSRfo45o — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 14, 2024

Kilka minut później gospodarze przeprowadzili kolejną kapitalną akcję, a tym razem bramkę zdobył Jamal Musiala. Gwiazdor Bayernu świetnie wykończył sytuację, uderzając mocno pod poprzeczkę.

Co ciekawe, Szkocja wygrała tylko jeden z ostatnich 13 meczów przeciwko Niemcom (4 remisy, 8 porażek); miało to miejsce w kwietniu 1999 roku, kiedy to Don Hutchison strzelił jedynego gola w towarzyskim meczu w Bremie (0-1).

