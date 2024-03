Imago / Bahho Kara Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Manuel Neuer doznał niegroźnej kontuzji

Selekcjoner reprezentacji Niemiec nie zmienia planów dot. obsady bramki na Euro

Nagelsmann podkreślił, że na Mistrzostwach Europy między słupkami zagra Neuer

Neuer mimo kontuzji pierwszym wyborem Nagelsmanna

Reprezentacja Niemiec w sobotę zagra pierwszy mecz towarzyski w nowym roku kalendarzowym. Podopieczni Juliana Nagelsmanna na dwa miesiące przed startem Mistrzostw Europy zmierzą się z Francją. Na pewno podczas marcowych spotkań w bramce naszych zachodnich sąsiadów nie zobaczymy Manuela Neuera. Golkiper Bayernu Monachium doznał kontuzji i opuścił zgrupowanie kadry.

Mimo problemów zdrowotnych 37-latka Julian Nagelsmann nie zamierza zmieniać swojej decyzji o wyborze pierwszego bramkarza na zbliżające się Euro. Selekcjoner niemieckiej reprezentacji na konferencji prasowej potwierdził, że Neuer będzie pierwszym wyborem w obsadzie bramki.

– Podjęliśmy już decyzję. Niestety Neuer doznał kontuzji, ale to tylko przeciążenie i będzie pauzował dziesięć dni, więc nie zmienię swojej decyzji. Od dłuższego czasu dobrze się prezentował w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Chodzi o to, aby dać zawodnikom przejrzystość. To samo dotyczy wszystkich innych zawodników – powiedział Nagelsmann cytowany przez profil Bayern & Germany na portalu X.

– Rozmawiałem z ter Stegenem i powiedziałem mu, że jestem szczęśliwy, że mamy dwóch bramkarzy klasy światowej – dodał selekcjoner reprezentacji Niemiec.