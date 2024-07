Musiala zachwyca się Yamalem. Nie potrafi w to uwierzyć!

fot. Mika Volkmann / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Musiala porównuje Yamala do siebie

W piątek na Euro 2024 dojdzie do przedwczesnego finału. W ćwierćfinale zmierzą się Niemcy oraz Hiszpania, czyli dwie dotychczas najlepsze drużyny turnieju. Obie zrobiły świetne wrażenie, bezproblemowo przechodząc przez fazę grupową, a później także doskonale radząc sobie ze swoimi rywalami w 1/8 finału. Jedna z nich teraz będzie musiała pożegnać się z mistrzostwami Europy.

Na temat zbliżającej się rywalizacji wypowiedział się Jamal Musiala, strzelec trzech bramek i lider ofensywy Niemców. Z podziwem podsumował występy Lamine Yamala, który w wieku niespełna 17 lat uważany jest za jednego z najlepszych skrzydłowych świata. To czołowa postać reprezentacji Hiszpanii, więc z pewnością zagra od pierwszej minuty również w piątek.

Gwiazdor Bayernu Monachium jest zauroczony poczynaniami Yamala w tak młodym wieku. Porównał go do siebie sprzed lat, kiedy to był jeszcze kompletnie nieprzygotowany do piłki seniorskiej.

– Prezentować tak niesamowity poziom w wieku zaledwie 16 lat to prawdziwe szaleństwo. Ja w tym wieku nie miałem nawet odpowiednich warunków fizycznych, aby trenować z seniorami, a on gra zawsze i utrzymuje najwyższy poziom. Genialnie mi się go ogląda – zaznaczył Musiala.

Obaj piłkarze są w stanie przesądzić o losach rywalizacji. Yamal na Euro 2024 jeszcze nie strzelił, lecz ma w dorobku dwie asysty. Musiala to oczywiście najskuteczniejszy piłkarzy niemieckiej kadry.